МИД Венгрии: украинское зерно разрушило европейский рынок

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюзу не стоило доверять вывоз украинского зерна, передает агентство «Прайм». Он пояснил, что оно осталось в европейских странах, хотя направить его нужно было в Африку и на Ближний Восток.

Таким образом, по словам Сийярто, это разрушило рынок Европы. Он отметил, что ранее была договоренность и задача, что Европа будет способствовать экспорту сельхозпродуктов с Украины в Африку и на Ближний Восток, «где эти продукты ждут, где они критически важны».

В итоге после запуска так называемых «коридоров солидарности» украинские сельхозпродукты на самом деле прибыли в Центральную Европу и там и остались, указал глава МИД Венгрии.

«То есть практически вместо снабжения Африки разрушили центральноевропейских производителей и аграриев», — подчеркнул Сийярто.

Он выступил после заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.