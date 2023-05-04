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МИД Венгрии: украинское зерно разрушило европейский рынок

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюзу не стоило доверять вывоз украинского зерна, передает агентство «Прайм». Он пояснил, что оно осталось в европейских странах, хотя направить его нужно было в Африку и на Ближний Восток.

МИД Венгрии: украинское зерно разрушило европейский рынок
© РИА Новости

Таким образом, по словам Сийярто, это разрушило рынок Европы. Он отметил, что ранее была договоренность и задача, что Европа будет способствовать экспорту сельхозпродуктов с Украины в Африку и на Ближний Восток, «где эти продукты ждут, где они критически важны».

В итоге после запуска так называемых «коридоров солидарности» украинские сельхозпродукты на самом деле прибыли в Центральную Европу и там и остались, указал глава МИД Венгрии.

«То есть практически вместо снабжения Африки разрушили центральноевропейских производителей и аграриев», — подчеркнул Сийярто.

Он выступил после заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции в Найроби заявил, что сделал трем странам предложение по улучшению черноморской зерновой инициативы. Речь идет о России, Украине и Турции.

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