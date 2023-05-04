Президент России Владимир Путин обсудил в четверг с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым макроэкономические показатели страны и остался ими доволен. Глава государства обратил внимание, что уровень инфляции и ситуация по госдолгу в РФ лучше, чем в некоторых других странах.

"Госдолг от ВВП [страны] у нас - 14,9%. Хороший показатель", - отметил Путин на встрече в четверг. "14,9% - в России, 121,7% - в США. Еврозона - 90,9%, Германия - 66,5%, Франция - 111,1%", - привел он для сравнения показатели в других странах.

Президент отдельно остановился и на ситуации с инфляцией. Он отреагировал на слова Решетникова о том, что в РФ она находится на одном из самых низких уровней среди развитых стран: в марте инфляция в годовом выражении составляла 3,5%, в апреле - 2,6%.

"Я смотрю: на март [в России] - 3,5%, в Германии - 7,4%, в еврозоне в целом - 6,9%, во Франции - 5,7%, в США - 5%, в Бразилии - повыше, чем у нас", - привел статистику глава российского государства.