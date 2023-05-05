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INN Poland: цены на бензин в Польше рекордно выросли из-за ограничений на нефть из России

Бензин в Польше рекордно дорожает из-за того, что было введено эмбарго в отношении российской нефти. Об этом пишет INN Poland.

Эмбарго на российскую нефть взвинтило цены на бензин в Польше
© Газета.ru

Эксперты рынка отметили, что цены на бензин в Польше бьют рекорды из-за того, что прекратил свое действие антиинфляционный щит, а ставки топливных сборов и акцизов за время его действия выросли. Кроме того, на топливный рынок влияет изменение в логистике в виду введения Евросоюзом эмбарго в отношении российской нефти.

По мнению аналитиков, Россия всегда была основным поставщиком нефти в Польшу. Однако, с учетом того, что сейчас страна оказалась отрезана от этого источника, расходы на производство на нефтеперерабатывающих заводах значительно возросли. Все это приводит к тому, что бензин резко дорожает на фоне снижения стоимости самой нефти в мире.

Участники рынка посчитали, что цены на бензин, со временем, могут нормализоваться. Кроме того, китайская экономика восстанавливается не так резко, как ранее предсказывалось, поэтому спрос на топливо со стороны КНР не настолько большой. Поэтому цены на дизельное топливо постепенно начинают снижаться. То же самое может произойти и с обычным бензином.

В конце апреля министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва рассказала жителям Польши, как она справляется с ростом цен. По ее словам, она закупается в магазине около дома, где цены так и не поменялись.

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