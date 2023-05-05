Названы лидеры по профициту торговли с Россией

Россия с весны 2022 года накопила аномально большие профициты в торговле с Евросоюзом, Турцией, Китаем, Индией. Об этом написало РБК со ссылкой на российские и зарубежные статистические ведомства.

Профицит оценивался как импорт стран из России минус их экспорт в РФ.

С Евросоюзом у России сложился профицит в $137,8 млрд. Показатели по Турции, Китаю и Индии составили $49,5 млрд, $38 млрд и $31,8 млрд соответственно. С США у России сложился профицит в $13,3 млрд.

Профицит с Индией является «аномальным», следует из статьи. По сравнению с досанкционным 2021 годом показатель вырос в 6,4 раза. В 2023 году этот сюжет продолжается: в первом квартале 2023 года поставки из России в Индию достигли $14,9 млрд, тогда как поставки из Индии — меньше $1 млрд.

«Российско-индийская торговля показала в прошлом году некую аномалию, природа которой вполне понятна: российский экспорт нефти был существенно перенаправлен именно в эту страну», — рассказал директор центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель.

По остальным странам аномалий зафиксировано не было.