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Небензя: Россия не может полагаться на доллар

С учетом введения Западом ограничений Россия не может рассчитывать на доллар как на всемирную валюту. Об этом заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«В этих условиях не можем полагаться на доллар как всемирную валюту», - подчеркнул он.

Небензя указал на запуск процесса дедолларизации мировой экономики. Он уточнил, что процесс перехода во взаимных расчетах на местные валюты демонстрирует стремление стран избавиться от долларовой зависимости. Небензя назвал тенденцию дедолларизации в мире объективной.

Постпред также высказался о рубле. По его словам, он показал устойчивость к потрясениям. И это произошло благодаря выверенной политике властей, уточнил Небензя.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что дедолларизация является трендом. По его словам, сейчас уже наблюдается этот процесс. Вместе с тем дипломат не смог дать однозначного ответа на вопрос, исчезнет ли американская валюта совсем.

Минфин: Россия почти отказалась от доллара в международных расчетах

Глава МВФ Кристалина Георгиева ранее заявила, что эксперты фиксируют постепенный отказ на валютных рынках от американского доллара.

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