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МЭА ухудшило прогноз по падению экспорта российского газа в Европу

Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило о почти двукратном сокращении трубопроводного экспорта российского газа в европейские страны в текущем году.

Аналитики ухудшили прогноз по падению экспорта газа из РФ в Европу
© РИА Новости

В новом докладе агентства отмечается, что объем поставок в государства, которые являются участниками Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составит 43 миллиарда кубометров. Это на 45% ниже, чем в 2022 году.

В натуральном выражении экспорт сократится на 35 миллиардов кубометров.

По словам аналитиков МЭА, соответствующие данные были приведены на основе уровней экспорта российского газа в ЕС в первом квартале текущего года.

Что ждет европейский рынок газа во второй половине этого года

Ранее президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что в качестве замены российскому газу могут выступить энергетические ресурсы Восточного Средиземноморья. По его словам, они могут покрыть примерно 15% потребностей Евросоюза.

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