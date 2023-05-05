Аналитики ухудшили прогноз по падению экспорта газа из РФ в Европу

Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило о почти двукратном сокращении трубопроводного экспорта российского газа в европейские страны в текущем году.

В новом докладе агентства отмечается, что объем поставок в государства, которые являются участниками Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составит 43 миллиарда кубометров. Это на 45% ниже, чем в 2022 году.

В натуральном выражении экспорт сократится на 35 миллиардов кубометров.

По словам аналитиков МЭА, соответствующие данные были приведены на основе уровней экспорта российского газа в ЕС в первом квартале текущего года.