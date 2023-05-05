Турция назвала последствия невыполнения требований РФ в рамках зерновой сделки

«Эта зерновая сделка помогла каждому домохозяйству в мире. Мировой индекс цен на продовольствие упал на 9%, это не простое событие. Если срок не будет продлен, наступит новый кризис. Для этого должны выполняться законные требования России. В рамках этого продолжается обсуждение переподключения "Россельхозбанка" к SWIFT», – заявил он.