Турция назвала последствия невыполнения требований РФ в рамках зерновой сделки

В Турции предупредили о росте мировых цен в случае невыполнения требований России
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что мировые цены на продовольствие могут снова вырасти, если требования России в рамках зерновой сделки не будут выполнены. Об этом сообщает турецкий телеканал 24 TV.
«Эта зерновая сделка помогла каждому домохозяйству в мире. Мировой индекс цен на продовольствие упал на 9%, это не простое событие. Если срок не будет продлен, наступит новый кризис. Для этого должны выполняться законные требования России. В рамках этого продолжается обсуждение переподключения "Россельхозбанка" к SWIFT», – заявил он.
Чавушоглу также добавил, что ранее зерновая сделка продлевалась исключительно из-за продолжающихся контактов между президентами России и Турции.
Ранее важность переговорного процесса в зерновой сделке оценили и в России.