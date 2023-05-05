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В Турции предупредили о росте мировых цен в случае невыполнения требований России

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что мировые цены на продовольствие могут снова вырасти, если требования России в рамках зерновой сделки не будут выполнены. Об этом сообщает турецкий телеканал 24 TV.

Турция назвала последствия невыполнения требований РФ в рамках зерновой сделки
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«Эта зерновая сделка помогла каждому домохозяйству в мире. Мировой индекс цен на продовольствие упал на 9%, это не простое событие. Если срок не будет продлен, наступит новый кризис. Для этого должны выполняться законные требования России. В рамках этого продолжается обсуждение переподключения "Россельхозбанка" к SWIFT», – заявил он.

Экономист объяснил лидерство ЕС по профициту торговли с РФ в 2022 году

Чавушоглу также добавил, что ранее зерновая сделка продлевалась исключительно из-за продолжающихся контактов между президентами России и Турции.

Ранее важность переговорного процесса в зерновой сделке оценили и в России.

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