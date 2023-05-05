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Россия и Индия обсуждают проблему с взаиморасчетами в рупиях

Руководитель Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия и Индия обсуждают проблему, связанную с взаиморасчетами в рупиях. Об этом сообщает РИА «Новости».

На счетах индийских банков остались миллиарды принадлежащих России рупий
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Лавров также добавил, что рассматривается вопрос о переводе рупии, которые принадлежат российской стороне, в другую валюту. По его словам, на счетах индийских банках лежат миллиарды накопленных рупий, принадлежащих России, и это стало проблемой.

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Министр заявил, что эти деньги необходимо использовать, а также конвертировать в другую валюту. Лавров добавил, что в данный момент стороны обсуждают этот вопрос.

Ранее Лавров заявил о необходимости наращивания использования национальных валют в расчетах между членами ШОС.

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