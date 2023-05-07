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В НИУ ВШЭ предсказали подъем экономики России в 2024 году

Экономистам на фоне текущей международной повестки сложно определить реальное положение России в мировой экономике, рассказал доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Об этом пишет «Прайм».

В НИУ ВШЭ предсказали подъем экономики России в 2024 году
© РИА Новости

Аналитики агентства ранее сообщили, что Россия по итогам 2022 года вернулась в топ-10 мировых экономик. По их мнению, это произошло впервые с 2014 года.

Суздальцев подчеркнул, что западные статистические службы нередко представляют неверные данные. Кроме того, они чрезмерно политизированы.

Соответственно, отметил ученый, сложно с уверенностью сказать, вернулась ли Россия в топ-10 «или вообще из него не выходила». Он добавил, что в прошлом году просели экономики всех стран мира.

По его мнению, важен не номинальный ВВП, который каждая страна рассчитывает по-своему, а то, насколько продукты государства востребованы в мире.

Москва, заметил Суздальцев, по-прежнему оказывает значительное влияние на экономику планеты в целом. Это стало особенно заметно в прошлом году, уточнил ученый.

В частности, на мировых рынках, несмотря на санкции, пользуются спросом российские энергоносители, зерно, оружие, удобрения.

По его оценке, в 2023 году России предстоит решать проблемы, вызванные ограничительными мерами со стороны западных стран. В следующем году, после того как перестройка экономики и логистики будет завершена, «в стране начнется подъем», констатировал Суздальцев.

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