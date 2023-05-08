Евросоюз составил проект нового пакета санкций против России

Еврокомиссия составила проект 11-го пакета антироссийских санкций и передала его странам Евросоюза для согласования. Об этом заявил заявил глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер во время брифинга, трансляция которого велась на сайте организации.