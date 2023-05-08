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FT: ЕС планирует ввести санкции в отношении китайских фирм, поставляющих электронику в РФ

Европейский Союз считает возможным введение санкций против китайских компаний, поставляющих электронное оборудование в Россию, сообщает британская газета Financial Times.

FT: ЕС планирует ввести санкции в отношении китайских фирм, поставляющих электронику в РФ
© Газета.Ru

Такие поставки, считает в Брюсселе, могут быть использованы российским военно-промышленным комплексом. В 11-й по счету пакет антироссийских санкций ЕС планирует включить семь китайских компаний, производящих микрочипы, полупроводники и другую электронную продукцию.

По данным газеты, в санкционном списке фигурируют две компании из материкового Китая - 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, а также пять компаний из Гонконга: Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry, Alpha Trading Investments. Кроме того, Евросоюз планирует ввести санкции против компаний из ОАЭ, Сирии и Армении.

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что новый пакет санкций Европейского союза против России может привести ЕС к конфликту со всем миром. Французский политик назвал такие действия "безумием" и призвал предотвратить их.

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