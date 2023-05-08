Bloomberg: Европа стала реже закупать газ для пополнения подземных хранилищ

В начале мая текущего года европейские страны стали реже закупать природных газ для восполнения объемов в подземных хранилищах (ПХГ) в сравнении с традиционными темпами на этот период времени. Спад произошел вопреки падению биржевых цен на газ, сообщает агентство Bloomberg.

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Одной из причин подобной динамики стало медленное восстановление потребления газа и других энергоресурсов после кризисных минимумов. При таких условиях домохозяйствам и предприятиям выгоднее дождаться еще большего спада биржевых цен на топливо, уточняется в статье.

«Закупки природного газа, необходимого для пополнения европейских хранилищ, осуществляются медленнее, чем обычно для этого времени года, несмотря на недавнее падение цен, при этом некоторые покупатели делают ставку на дальнейшее падение <....> Уверенность в том, что цены продолжат снижаться, заставляет многих покупателей ждать пополнения запасов перед следующей зимой», — говорится в материале.