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Страны G7 захотели снизить доходы России от продажи алмазов

Страны «Большой семерки» (G7) вслед за Вашингтоном могут принять ограничения на импорт российских алмазов, а также попробуют разработать механизм отслеживания отдельных драгоценных камней, ввозимых из России. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на коммюнике, разработанное странами G7.

Страны G7 захотели снизить доходы России от продажи алмазов
© ТАСС

Ожидается, что уже в этом месяце чиновники из семи крупнейших развитых экономик мира начнут работать над мерами по ограничению продажи российских алмазов в своих странах, чтобы ограничить доходы Москвы в этой отрасли. Представители G7 надеются, что это поспособствует запрету российских алмазов в ЕС, хотя Бельгия ранее выступала против таких мер.

В 2021 году объем экспорта российских алмазов составил 4 миллиарда рублей, пишет FT. Власти США при этом уже ввели ограничения против компании «Алроса», а президент Джо Байден запретил импорт российских алмазов.

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