Министр финансов США допустила угрозу дефолта в стране

Президент США Джо Байден обязуется действовать в рамках имеющихся у него полномочий, если Конгресс решит не поднимать потолок государственного долга страны. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

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Ранее министр допускала, что Байден сможет оперировать одной из поправок к американской конституции, которая позволит не пойти на дефолт в обход мнения Конгресса. Однако Йеллен подчеркнула, что такие действия со стороны американского президента могут привести к настоящему конституционному кризису в Соединенных Штатах.

— Если конгресс не поднимет потолок госдолга, президент будет обязан предпринять некоторые решения относительно того, что делать с имеющимися у нас ресурсами. Существует ряд возможных опций, но хороших опций нет, — сообщила Йеллен.

Стоит отметить, что речь идет о четвертом разделе поправки к конституции США. В нем говорится, что госдолг страны и его состоятельность никогда не должны ставиться под сомнение. На основе этой поправки сейчас у Байдена есть возможность решать проблему, минуя согласование собственных действий с конгрессменами, передает РИА Новости.