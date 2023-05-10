$76.82-1.7984.91-2.09

FT: санкции Запада против алмазов РФ могут привести к потере тысяч рабочих мест в Индии

Возможные санкции стран G7 против российских алмазов могут привести к потере сотен тысяч рабочих мест в Индии. Об этом в среду сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на отраслевых экспертов.

FT: санкции Запада против алмазов России ударят по Индии
© ТАСС

"Российские бриллианты обеспечивают создание 60% рабочих мест в [индийской] отрасли", - заявил президент Бхаратской алмазной биржи в Мумбаи Ануп Мехта.

По его словам, всего в торговле алмазами в Индии задействованы около 1 млн человек. Согласно индийской газете The Economic Times, в Индии ограняют и полируют около 90% алмазов мира.

В понедельник портал Axios со ссылкой на американских чиновников проинформировал, что страны G7 обсуждают возможность введения запрета на импорт алмазов из России. Согласно онлайн-изданию, задача стран G7 состоит в том, чтобы добиться такого положения дел, при котором российские алмазы могли бы продаваться в некоторых странах, но не в государствах G7. Для реализации такого подхода G7 будет необходимо получить возможность отслеживать происхождение алмазов. В апреле The Economic Times со ссылкой на руководителей ювелирной отрасли сообщала, что страны G7, вероятно, договорятся о введении санкций в отношении алмазов весом 1 карат компании "Алроса" в ходе саммита, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий