FT: санкции Запада против алмазов России ударят по Индии

Возможные санкции стран G7 против российских алмазов могут привести к потере сотен тысяч рабочих мест в Индии. Об этом в среду сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на отраслевых экспертов.

По его словам, всего в торговле алмазами в Индии задействованы около 1 млн человек. Согласно индийской газете The Economic Times, в Индии ограняют и полируют около 90% алмазов мира.

В понедельник портал Axios со ссылкой на американских чиновников проинформировал, что страны G7 обсуждают возможность введения запрета на импорт алмазов из России. Согласно онлайн-изданию, задача стран G7 состоит в том, чтобы добиться такого положения дел, при котором российские алмазы могли бы продаваться в некоторых странах, но не в государствах G7. Для реализации такого подхода G7 будет необходимо получить возможность отслеживать происхождение алмазов. В апреле The Economic Times со ссылкой на руководителей ювелирной отрасли сообщала, что страны G7, вероятно, договорятся о введении санкций в отношении алмазов весом 1 карат компании "Алроса" в ходе саммита, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме.