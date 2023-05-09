Стало известно и резком росте товарооборота между РФ и КНР

С января по апрель 2023 года товарооборот между Россией и Китаем увеличился более чем на 41 процент, в результате чего превысил 73 миллиарда долларов. Об этом сообщает RT со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Отмечается, что Москва в больших объемах реализует Пекину нефть, газ, уголь, продовольствие, металлы, древесину и продукцию химической промышленности. А КНР продает РФ электронику, оборудование, бытовую технику, авто и ряд потребительских товаров.

Российские власти полагают, что в этом году объем взаимной торговли между странами преодолеет отметку 200 миллиардов долларов, а в перспективе достигнет 250 миллиардов долларов. При этом уже в настоящее время около 70 процентов расчетов РФ и КНР проводят в рублях и юанях.