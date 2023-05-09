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Стало известно и резком росте товарооборота между Россией и Китаем

С января по апрель 2023 года товарооборот между Россией и Китаем увеличился более чем на 41 процент, в результате чего превысил 73 миллиарда долларов. Об этом сообщает RT со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Стало известно и резком росте товарооборота между РФ и КНР
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Отмечается, что Москва в больших объемах реализует Пекину нефть, газ, уголь, продовольствие, металлы, древесину и продукцию химической промышленности. А КНР продает РФ электронику, оборудование, бытовую технику, авто и ряд потребительских товаров.

Российские власти полагают, что в этом году объем взаимной торговли между странами преодолеет отметку 200 миллиардов долларов, а в перспективе достигнет 250 миллиардов долларов. При этом уже в настоящее время около 70 процентов расчетов РФ и КНР проводят в рублях и юанях.

Китай вместо ЕС: как Россия меняет главного торгового партнера

Ранее сообщалось, что Китай нашел способ укрепиться на европейском рынке электромобилей через инвестиции. Для этого КНР инвестирует средства в заводы по производству аккумуляторов для электромобилей.

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