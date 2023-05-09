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Товарооборот России и Японии резко сократился

Товарооборот России и Японии резко сократился в первом квартале этого года на 41 процент. Об этом заявил в интервью Геннадий Овечко.

Товарооборот России и Японии резко сократился
© РИА Новости

«На деловые круги (Японии) оказывается беспрецедентное давление как со стороны местных властей, так и из-за рубежа. Отрицательная динамика просматривается и в торговле», — объяснил дипломат.

По его словам, по итогам прошлого года она составила около 20 миллиардов долларов (снижение на 8,9 процента), при этом значительно сократился японский экспорт в Россию, до 4,67 миллиарда долларов (падение на 40,5 процента).

Овечко отметил, что японские власти ограничили или запретили ввозить в Россию широкий список товаров. Крупнейшей товарной группой экспорта в страну в 2022 году стали подержанные автомобили — 41,5 процента от оборота.

«В первом квартале 2023 г. товарооборот сократился на 41%. Эксперты прогнозируют его дальнейшее падение на фоне ужесточения антироссийских мер коллективным Западом», — также подчеркнул Овечко.

Дипломат также отметил резкое снижение уровня двустороннего торгово-инвестиционного сотрудничества. По его словам, контакты и взаимодействие сохраняются лишь в некоторых сферах.

В апреле генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно пообещал, что Токио продолжит усиливать санкции в отношении России, а также приложит усилия для увеличения поддержки Украины.

Решение об изменении санкционного режима будут обсуждать на саммите «Большой семерки», который состоится 19-21 мая в Хиросиме. В нем примут участие лидеры Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Японии, а также Евросоюза.

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