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Аналитики предсказали дефолт по госдолгу США летом

Дефолт по госдолгу Соединенных Штатов может наступить в период с начала июня по начало августа, рассказали аналитики Bipartisan Policy Center (Двухпартийного политического центра). Об этом пишет «Прайм».

Аналитики пояснили, что день, когда Вашингтон не сможет выполнять все свои обязательства в полном объеме, может наступить в ближнесрочной перспективе.

Эксперты отметили, что не могут назвать точное число, когда наступит дефолт. Они заметили, что озвучили в своем докладе столь значительный период времени потому, что сложно давать детальные прогнозы на фоне неустойчивой экономики.

По их мнению, властям США следует как можно скорее принять меры, которые позволят избежать дефолта.

Министр финансов США допустила угрозу дефолта в стране

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен уведомила Конгресс о том, что дефолт может наступить уже 1 июня.

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