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В МВФ предрекли серьезные последствия для мировой экономики из-за дефолта в США

Возможный дефолт по федеральному долгу США будет иметь очень серьезные последствия для мировой экономики, заявила официальный представитель МВФ Джули Козак на брифинге, передает ТАСС.

В МВФ рассказали о последствиях для мировой экономики из-за дефолта в США
© globallookpress.com

"В случае дефолта, по нашим оценкам, это будет иметь очень серьезные последствия не только для США, но и для мировой экономики", — подчеркнула она.

Ранее сам президент США Джо Байден заявлял, что дефолт в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга США станет разрушительным для экономики страны. До этого Белый дом опубликовал отчет Минфина и бюджетного управления конгресса США с данными об экономической ситуации в стране, свидетельствующими о катастрофических последствиях при возможном дефолте.

Экономист спрогнозировал сроки наступления дефолта в США

В документе указано, что дефолт может привести к потере 8 млн рабочих мест, сокращению ВВП на 6%, падению фондового рынка на 45% и снижению влияния доллара в мировой экономике. Американские аналитики считают, что дефолт в США может произойти в период с июня по август.

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