Байден: Возможный дефолт станет разрушительным для экономики США

Американский президент Джо Байден заявил во вторник, что рассматривает возможность предотвратить потенциальный дефолт в США по федеральному долгу без участия Конгресса, Палату представителей которого контролируют республиканцы, стремящиеся на своих условиях повысить потолок задолженности страны.
"Я рассматриваю 14-ю поправку [к Конституции США]", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Четвертый раздел этой поправки, по версии некоторых экспертов, может дать президенту возможность разрешить проблему с госдолгом в обход Конгресса, который отвечает за повышение его потолка, и исключить возможность дефолта.
Байден рассказал, что его советники считают этот способ законным. "Но проблема в том, что это должно стать предметом судебного разбирательства. А пока, без повышения [потолка госдолга], все равно все остается на том же месте", - добавил он. "Скажу прямо, когда мы пройдем через это, я думаю о том, чтобы взглянуть спустя месяцы на то, что скажет суд по поводу того, работает это или нет", - добавил он. По мнению Байдена, применение поправки вряд ли будет жизнеспособным краткосрочным решением.
Байден во вторник встречался в Белом доме с лидерами Конгресса, среди которых были спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки). Конгрессмен по итогам переговоров заявил, что выступает против идеи использования президентом 14-й поправки. Как считают отдельные эксперты, федеральное правительство, согласно этой поправке, обязано выплачивать свои долги, что, по сути, отменяет лимит задолженности и позволяет ему продолжать выпускать долговые обязательства и после того, как был достигнут лимит. Однако такое решение, уверены некоторые эксперты, приведет к судебному разбирательству по поводу конституционных полномочий исполнительной власти США.
По итогам консультаций в Белом доме Маккарти сообщил журналистам, что "никаких новых подвижек" по договоренности о повышении потолка госдолга нет, но лидеры Конгресса вновь соберутся в пятницу. "Все на этой встрече повторили позиции, на которых они находились до встречи", - сказал конгрессмен.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила 7 мая, что Соединенные Штаты столкнутся с конституционным кризисом в случае, если Конгресс не сможет согласовать повышение потолка госдолга и Байдену придется применять поправку к конституции для разрешения проблемы с долгом в обход законодательной власти. При этом она не стала прямо говорить, что эта идея не рассматривается, но назвала ее "одним из не очень хороших вариантов", если законодатели не предпримут никаких действий. Ранее Йеллен направила руководству Конгресса письмо, в котором предупредила, что власти могут исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 1 июня, это в итоге способно привести к дефолту и "экономической катастрофе".