Байден: Возможный дефолт станет разрушительным для экономики США

Американский президент Джо Байден заявил во вторник, что рассматривает возможность предотвратить потенциальный дефолт в США по федеральному долгу без участия Конгресса, Палату представителей которого контролируют республиканцы, стремящиеся на своих условиях повысить потолок задолженности страны.

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"Я рассматриваю 14-ю поправку [к Конституции США]", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Четвертый раздел этой поправки, по версии некоторых экспертов, может дать президенту возможность разрешить проблему с госдолгом в обход Конгресса, который отвечает за повышение его потолка, и исключить возможность дефолта.

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Байден рассказал, что его советники считают этот способ законным. "Но проблема в том, что это должно стать предметом судебного разбирательства. А пока, без повышения [потолка госдолга], все равно все остается на том же месте", - добавил он. "Скажу прямо, когда мы пройдем через это, я думаю о том, чтобы взглянуть спустя месяцы на то, что скажет суд по поводу того, работает это или нет", - добавил он. По мнению Байдена, применение поправки вряд ли будет жизнеспособным краткосрочным решением.

Байден во вторник встречался в Белом доме с лидерами Конгресса, среди которых были спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки). Конгрессмен по итогам переговоров заявил, что выступает против идеи использования президентом 14-й поправки. Как считают отдельные эксперты, федеральное правительство, согласно этой поправке, обязано выплачивать свои долги, что, по сути, отменяет лимит задолженности и позволяет ему продолжать выпускать долговые обязательства и после того, как был достигнут лимит. Однако такое решение, уверены некоторые эксперты, приведет к судебному разбирательству по поводу конституционных полномочий исполнительной власти США.

По итогам консультаций в Белом доме Маккарти сообщил журналистам, что "никаких новых подвижек" по договоренности о повышении потолка госдолга нет, но лидеры Конгресса вновь соберутся в пятницу. "Все на этой встрече повторили позиции, на которых они находились до встречи", - сказал конгрессмен.