ФТС видит определенные трудности с экспортом нефти и газа из России

Экспорт нефти из России в 2022 году достиг 242 млн тонн, увеличившись на 7,6%. Добыча нефти в России в 2022 году составила 535 млн тонн, что на 2% больше, чем в предыдущем году.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне $60 за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Также РФ до конца 2023 года добровольно сокращает добычу на 500 тыс. баррелей в сутки.