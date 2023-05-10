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Еврокомиссия объявила о размещении первого тендера на совместную закупку СПГ

Еврокомиссия (ЕК) объявила о запуске первой серии тендеров на совместную закупку странами Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ) на период до мая 2024 года. Об этом заявил в среду заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович.

ЕК объявила о запуске первого тендера на совместную закупку СПГ
© ТАСС

"Я рад сообщить, что сегодня Еврокомиссия запустила первую серию тендеров на совместную закупку сжиженного природного газа через новую европейскую энергетическую платформу", - заявил Шефчович.

"Ответ рынка позитивный, 107 компаний подключились к тендерам. Сегодня в рамках первого тендера 77 компаний разместили суммарные запросы на 11,6 млрд куб. м газа", - сказал он.

По его словам, первая серия тендеров "будет размещена до 15 мая и будет включать запросы на поставки в период с июня 2023 года по май 2024 года". По его словам, Еврокомиссия намерена проводить такие тендеры каждые два месяца.

Шефчович также подчеркнул, что ЕС стремится подключить к платформе по совместным закупкам газа страны-партнеры, в частности он отметил "высокий интерес в закупках газа крупных компаний с Украины", а также компаний Молдавии и Сербии.

Еврокомиссия пытается создать систему, которая позволила бы относительно уровнять цены на газ для различных стран Евросоюза.

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