Польша изъяла $1,2 млн со счетов посольства РФ и торгпредства

«Более года назад польская прокуратура заблокировала почти 800 тыс. злотых и более $912 тыс. на банковских счетах российского посольства, а недавно изменила форму обеспечения — она признала их вещественными доказательствами в ходе следствия и перечислила на свой счёт», — говорится в статье.