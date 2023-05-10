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СМИ сообщили об изъятии $1,2 млн со счетов посольства РФ и торгпредства в Польше

Газета Rzeczpospolita сообщила об изъятии польскими властями 1,2 миллиона долларов с банковских счетов российского посольства и торгового представительства.

Польша изъяла $1,2 млн со счетов посольства РФ и торгпредства
© ТАСС

Подчеркивается, что более года назад прокуратура страны заблокировала на счетах посольства РФ порядка 800 тысяч злотых и свыше 912 тысяч долларов (совокупно — 1,2 миллиона долларов). И, как отмечается, не так давно она «изменила форму обеспечения — она признала их вещественными доказательствами в ходе следствия и перечислила на свой счет».

Как указывает издание, 10 мая это решение прокуратуры начало действовать.

В апреле глава дипмиссии Сергей Андреев заявил об изъятии и перечислении властями Польши на счета прокуратуры средств со счетов посольства, а также торгпредства в банке Santander. Точный объем не раскрывался, однако он сообщил, что речь идет о большой сумме.

Андреев называл изъятие средств правовым произволом и нарушением положений Венской конвенции о дипломатических сношениях.

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