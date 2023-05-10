Польша изъяла $1,2 млн со счетов посольства РФ и торгпредства

Подчеркивается, что более года назад прокуратура страны заблокировала на счетах посольства РФ порядка 800 тысяч злотых и свыше 912 тысяч долларов (совокупно — 1,2 миллиона долларов). И, как отмечается, не так давно она «изменила форму обеспечения — она признала их вещественными доказательствами в ходе следствия и перечислила на свой счет».