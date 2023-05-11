Ситуацию с дефицитом бюджета в России посчитали контролируемой

Ситуация с дефицитом бюджета в России остается абсолютно контролируемой, считают в Кремле. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Он указал, что у страны сейчас достаточно хорошие макроэкономические показатели.

«В данном случае ситуация абсолютно контролируемая, есть необходимый запас прочности по разным параметрам», — прокомментировал Песков.

Также он добавил, что ситуация с расходованием средств остается под постоянным контролем властей.

Ранее российский Минфин констатировал, что по итогам первых четырех месяцев года дефицит российского бюджета составил 3,424 триллиона рублей, превысив план правительства на весь год (2,9 триллиона рублей). Доходы бюджета за данный период упали на 22,4 процента в годовом выражении, до 7,782 триллиона рублей. Расходы при этом увеличились до 11,206 триллиона рублей, что на 26,3 процента больше показателя прошлого года.