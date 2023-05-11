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В США назвали неожиданный эффект от санкций

Антироссийские санкции, целью которых было сдерживание экономики РФ, спровоцировали ускоренный отказ от доллара во всем мире. Об этом заявил американский инвестор, бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис в видео, размещенном на YouTube-канале Red Pilled TV.

В США назвали неожиданный эффект от санкций
© ТАСС

Также, как отметил Моррис, санкции уничтожили экономику Украины, в то время как российские показатели ВВП вернулись к тем значениям, которые были до начала спецоперации. В качестве подтверждения своих слов журналист сослался на графики роста ВВП России и Украины и наглядно показал, что украинские макроэкономические показатели начали серьезно ухудшаться после введения антироссийских санкций.

Моррис также отметил, что принятые против России меры серьезно изменили положение американской валюты в мире. По его словам, если в период с 2001 по 2022 годы доля мировых валютных резервов, хранящихся в долларах снизилась с 71 до 55 процентов, то за последний год она сократилась еще на восемь процентов. «За последний год доля доллара снижалась в десять раз быстрее, чем в среднем за последние два десятилетия», — сделал вывод журналист.

Нынешняя обстановка заставляет страны использовать другие валюты для торговли, что является опаснейшей угрозой для финансовой системы США, подытожил Моррис.

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