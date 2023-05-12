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В США сообщили, когда смогут начать восполнение стратегического нефтяного резерва

Администрация Соединенных Штатов может начать процесс восполнения стратегического нефтяного резерва страны уже в июне. Об этом сообщила в четверг министр энергетики Дженнифер Грэнхолм на слушаниях в комитете по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США.

Она рассказала, что министерство может начать закупки нефти для пополнения резерва в июне после завершения утвержденной ранее законодателями продажи 26 млн баррелей. По словам Грэнхолм, "именно в этот момент [США] переключат рубильник и будут стремиться закупать" нефть для пополнения запасов. При этом министр еще в марте была скептически настроена к идее начать восполнение резервов в этом году.

В последние недели фиксируется устойчивое снижение цен на нефть на фоне опасений по поводу состояния экономики США, в результате чего стоимость фьючерса на нефть американской марки WTI опустилась в четверг до $70,88 за баррель. Белый дом обещал начать пополнение запасов, когда стоимость фьючерсов на американскую нефть упадет до $67 - $72 за баррель.

Некоторые эксперты считают, что слова Грэнхолм направлены на то, чтобы отговорить ОПЕК+ от очередного сокращения добычи нефти.

Президент США Джо Байден подписал в конце марта прошлого года указ, обязывающий Минэнерго продавать из стратегического резерва по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение 180 дней в целях снижения цен на бензин в стране. Министерство намерено использовать доходы от продажи этого сырья для покупки энергоносителей и пополнения нефтяного резерва в последующие годы.

Американский стратегический нефтяной запас был создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 362 млн баррелей нефти. Общая разрешенная емкость хранилищ установлена на отметке 714 млн баррелей. Американский нефтяной резерв - крупнейший в мире из принадлежащих правительствам.

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