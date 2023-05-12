Администрация Соединенных Штатов может начать процесс восполнения стратегического нефтяного резерва страны уже в июне. Об этом сообщила в четверг министр энергетики Дженнифер Грэнхолм на слушаниях в комитете по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США.

Она рассказала, что министерство может начать закупки нефти для пополнения резерва в июне после завершения утвержденной ранее законодателями продажи 26 млн баррелей. По словам Грэнхолм, "именно в этот момент [США] переключат рубильник и будут стремиться закупать" нефть для пополнения запасов. При этом министр еще в марте была скептически настроена к идее начать восполнение резервов в этом году.

В последние недели фиксируется устойчивое снижение цен на нефть на фоне опасений по поводу состояния экономики США, в результате чего стоимость фьючерса на нефть американской марки WTI опустилась в четверг до $70,88 за баррель. Белый дом обещал начать пополнение запасов, когда стоимость фьючерсов на американскую нефть упадет до $67 - $72 за баррель.

Некоторые эксперты считают, что слова Грэнхолм направлены на то, чтобы отговорить ОПЕК+ от очередного сокращения добычи нефти.

Президент США Джо Байден подписал в конце марта прошлого года указ, обязывающий Минэнерго продавать из стратегического резерва по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение 180 дней в целях снижения цен на бензин в стране. Министерство намерено использовать доходы от продажи этого сырья для покупки энергоносителей и пополнения нефтяного резерва в последующие годы.