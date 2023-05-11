Что такое дефолт простыми словами и его последствия?

Минфин США предупредил, что страна находится на грани дефолта. Что это означает, и какие последствия будет иметь объявление дефолта для экономики, разбирался «Рамблер».

Ранее в Минфине США предупредили, что ведомство практически исчерпало возможности, позволяющие избежать дефолта. В ведомстве отметили, что кредитные лимиты необходимо увеличить до 1 июня. Если Конгресс не пойдет на этот шаг, Минфин не сможет обслуживать обязательства в необходимых объемах. Дефолт по госдолгу Соединенных Штатов может наступить в период с начала июня по начало августа, уверены аналитики Bipartisan Policy Center.

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В свою очередь американский лидер Джо Байден заявил, что дефолт в США обернется проблемами для всего мира. По мнению экспертов, дефолт подорвет доверие к самой важной финансовой системе мира, а серьезные сокращения бюджетных расходов спровоцируют глубокую рецессию в США.

Что такое дефолт?

Дефолт (англ. default – «неуплата») – это неспособность заемщика выполнить свои обязательства, то есть вернуть в установленный срок как заемную сумму, так и проценты по ней. Под дефолтом также понимается и предоставление должником заведомо ложной информации, либо нарушение условий выпуска ценных бумаг, получения кредита и других соглашений по привлечению денег, пишет «Прайм».

«Де-факто нет особой разницы, в чем причина – в технической части вопроса или в фактическом отсутствии денежных средств», - отметил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Чаще всего понятие дефолт применяется именно к государству, а не к физическим лицам. На уровне страны вероятность дефолта определяется способностью государственных финансовых институтов обслуживать госдолг, который состоит как из обязательств перед внешними (другими странами, международными фондами, иностранными корпорациями) и внутренними кредиторами (банки, фонды, инвесторы и граждане страны), в том числе по выплате пенсий и соцпособий, отмечает «Совкомбанк».

В масштабах страны к дефолту обычно приводит неграмотная экономическая стратегия, отсутствие достаточных резервов для погашения кредитных обязательств, попытки перекрыть новыми займами долги по предыдущим, а также иностранные санкции, геополитические кризисы, и построение экономики страны вокруг одной технологии или ресурса.

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Технический дефолт

Экономисты выделяют несколько видов дефолта. При этом простому дефолту часто предшествует технический, пишет «КонтурБухгалтерия».

Технический дефолт случается из-за ситуативных и временных затруднений. Должник в целом может выплачивать свои кредиты, но в нужное время у него нет суммы на погашение долга. Государства могут оказаться в ситуации технического дефолта и тогда, когда часть резервов заморожена или не хватает валюты для проведения выплат.

Простой же дефолт означает, что заемщику уже нечем платить по кредитным обязательствам, и надежд исправить эту ситуацию нет. На уровне государства это приводит к тому, что международное сообщество должно взять на себя бремя реструктуризации долга или найти другой выход из ситуации. На это обычно идут, чтобы не допустить нестабильности в других регионах из-за тесной взаимосвязи экономик разных стран.

Чем грозит дефолт?

Дефолт прежде всего сказывается на кредитном рейтинге государства и резко усложняет стане доступ к инвестициям, что тормозит развитие экономики. Если государство и сможет брать деньги в долг, то уже под более высокий процент и гораздо больше средств будет тратить на обслуживание займов.

Также в случае дефолта возможны рост инфляции, ослабление национальной валюты, банковский кризис, рост безработицы и резкое ухудшение уровня жизни граждан страны. В невыгодном положении оказываются и компании-импортеры: их доходы падают на фоне обесценивания национальной валюты, ухудшается инвестиционный климат, что означает сокращение или полное прекращение инвестиций.

В то же время при грамотном подходе дефолт может дать и импульс к развитию государства. В частности, из-за обвала национальной валюты экспортеры, которым платят за продукцию в долларах, оказываются в привилегированном положении и могут тратить полученные деньги на развитие компании.

Кроме этого, из страны уходят иностранные предприятия, что приводит к снижению конкуренции и помогает местным производителям увеличить свою долю рынка. Также

некоторые кредиторы, боясь потерять все свои инвестиции, могут пойти на уступки заемщику.

Еще одним плюсом дефолта может быть то, что государство начинает лучше и грамотнее планировать бюджет и получает возможность списать долги, направив все средства на нормализацию экономики внутри страны, отмечает автор блога на audit-it.ru.

При этом нужно учитывать, что дефолт вряд ли приведет к списанию долгов населения. Банковская система в целом останется работоспособной, для того чтобы снизить нагрузку на финансовые институты, власти могут наложить ограничение на выдачу новых кредитов, однако выплаты по старым останутся в силе.

Дефолт 1998 в России

Россия пережила дефолт в 1998 году, когда правительство страны не смогло рассчитаться по своим обязательствам, оформленным в виде государственных краткосрочных облигаций (ГКО) и облигаций федерального займа (ОФЗ).

«Это произошло вследствие хронического бюджетного дефицита. К нему привели снижение мировых цен на энергоносители в 1990-е годы и неэффективной налогово-бюджетной системы», — пояснил преподаватель факультета «Форсайт» РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

Влияние на стабильность финансовой системы России в тот период оказал и кризис в Азии в 1997 году. 17 августа 1998 года Центробанк и правительство РФ объявили о техническом дефолте.

Рубль сначала торговался в рамках валютного коридора, а потом нацвалюту просто перестали поддерживать, в результате чего доллар подорожал с 6,2 рубля в июле до 19,9 рубля в декабре. За дефолтом последовали банкротства компаний и банковский кризис. При этом ключевая ставка Центробанка выросла до 42%, что сделало невозможным развитие экономики, так как ставки по кредитам стали неподъемными для компаний.