В США раскрыли последствия возможного дефолта

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак предположил, к каким последствиям приведет возможный дефолт в США. Его слова приводит ТАСС.
Шостак раскрыл последствия возможного дефолта в США и заявил, что ситуация вокруг этой проблемы грозит понижением кредитного рейтинга страны.
«Припомним, что в том же 2011 году рейтинговые агентства, впечатленные драмой дебатов, понизили казавшийся непоколебимым ААА рейтинг до АА+. Собственно, именно этого можно ожидать и на сей раз, возможно, рейтинг будет пересмотрен на А+, если переговоры о поднятии потолка долга затянутся или же зайдут в тупик», — допустил инвестор.
Эксперт заявил, что такой сценарий «окажет отрезвляющее влияние» на США и, возможно, «сможет стать лучшей опцией». При этом он отметил, что американская администрация обладает опытом разрешения подобных кризисов. Шостак добавил
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен оценила сроки наступления дефолта в стране. Согласно ее прогнозу, деньги у Вашингтона закончатся в начале июня.
«Есть шанс, что это произойдет 1 июня. Конечно, присутствует значительная неопределенность», — отметила министр.
До этого Йеллен предупреждала, что у Минфина заканчиваются способы для предотвращения дефолта в США.