ЦБ описал сценарий восстановления российской экономики

Банк России прогнозирует рост ВВП во втором квартале 2023 года на 4,2%.

Это произойдёт после спада в 2,3% в первом квартале, следует из доклада о денежно-кредитной политике.

«Более высокий уровень потребительской и инвестиционной активности в I квартале, а также сохраняющаяся вблизи минимальных уровней безработица позволяют улучшить прогноз темпов прироста ВВП в 2023 году до 0,5–2,0% (прежний прогноз: (-1) — (+1) %)», — говорится в сообщении.

Основной движущей силой экономики в этом году будет внутренний спрос, считает регулятор.

Банк России ожидает, что в 2024 году экономика продолжит восстанавливаться и уже к концу следующего года достигнет уровня четвёртого квартала 2021 года. К 2025 году динамика ВВП стабилизируется в диапазоне 1,5-2,5%.