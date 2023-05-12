Усилия ЕС по закрытию лазеек, позволяющих российской нефти попадать в Евросоюз, встретили широкую поддержку со стороны стран-членов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

Представители 27 стран ЕС 11 апреля обсудили технические аспекты одиннадцатого пакета санкций против России.

По словам трех источников Politico, осведомленных о переговорах, серьезного противодействия усилению действующих энергетических санкций сейчас нет - даже со стороны стран, которые, как считается, получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти.

«Этот пакет санкций отличается от других тем, что фокусируется на лазейках, он будет иметь другое влияние, поэтому мы не торопимся и рассматриваем все предложения», - подчеркнул дипломат из страны ЕС, столкнувшейся с давлением из-за энергетических связей с Россией.

Дипломат подчеркнул, что новые меры - не проблема для его страны, красных линий на этот счет нет.

Предварительный проект одиннадцатого пакета санкций, представленный Еврокомиссией, запрещает судам, тайно перевозящим российскую нефть, заходить в порты блока. Меры направлены против так называемого «теневого флота» стареющих танкеров, подчеркивает Politico. По данным S&P Global, большая часть этого флота принадлежит Греции. Некоторые суда отключают свои транспондеры и GPS, чтобы их не заметили.

Новые меры дадут чиновникам ЕС полномочия запрещать «доступ к портам и шлюзам ЕС» судам, которые подозреваются в нарушении эмбарго на российскую сырую нефти и нефтепродукты. К судам, отключающим свои транспондеры и GPS, будут применяться штрафы.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что ЕС введет 11-й пакет санкций против России, в котором попытается пресечь усилия Москвы по обходу санкций.