Мировые цены на уголь упали до минимума

Экспортные цены на коксующийся уголь из Австралии, который является международным ориентиром, упали до минимума за последние восемь месяцев. Снижение началось в феврале, с тех пор, например, стоимость партий премиального низколетучего угля упала на 37 процентов, до 232 долларов за тонну. Об этом со ссылкой на данные отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI) пишут «Ведомости».

На фоне этой тенденции начали резко снижаться и экспортные цены на российский уголь. По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка, с февраля по апрель котировки на уголь марки ГЖ упали на четверть, до 174 долларов.

Главной причиной падения цен на уголь стало улучшение ситуации с поставками из Австралии, что связано с погодными условиями. Свое влияние оказывает и увеличение добычи в Китае, который остается главным потребителем угля в мире.

В то же время спрос китайских потребителей оценивает как слабый, что связано с сокращением объемов производства чугуна по причине избытка металлопроката. Аналитики ожидают восстановление спроса на уголь в Китае не раньше второго полугодия при условии позитивных изменений на рынке. В том числе речь идет о росте китайской экономики.

Между тем в России стоимость коксующегося угля в апреле выросла на четверть по отношению к марту. Директор ЦЦИ Евгений Грачев предположил, что изменения на российском рынке могут отставать от мировых, также могло повлиять ослабление рубля.