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Украина получила крупный кредит от Всемирного банка

Украина получила кредит в размере 132 миллионов долларов на поддержку сельского хозяйства. Такую крупную сумму властям страны выдал Всемирный банк, сообщает пресс-служба министерства финансов в Telegram.

Украина получила крупный кредит от Всемирного банка
© Lenta.ru

«Кредитные средства поступили в общий фонд государственного бюджета Украины по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в рамках проекта программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство"», — сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, средства позволят возместить приоритетные расходы в сельскохозяйственном секторе, а также улучшить ситуацию в пищевой промышленности и продовольственной безопасности.

8 мая стало известно, что Всемирный банк выдал Украине кредит почти на 190 миллионов евро. Средства планируется направить на зарплаты за февраль текущего года работникам госорганов и педагогам.

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