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Страны G7 ищут способ передачи замороженных российских активов Украине

Страны G7 рассматривают способы передачи замороженных российских активов Киеву. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на источник, передает агентство «Прайм».

Страны G7 ищут способ передачи замороженных российских активов Украине
© РИА Новости

Представители «Большой семерки» в ходе встречи обсуждали подход, который заключается в использовании дохода от этих активов как способ обхода ряда юридических препятствий.

Специалист по праву Австралийского национального университета Антон Моисеенко указал на наличие законных оснований для замораживания активов в каждой из стран G7.

«Но когда дело доходит до конфискации и распределения активов — это все еще неизведанная территория, поскольку обычно такие вещи не делаются», — подчеркнул собеседник.

Издание подчеркивает, что к настоящему моменту Евросоюз заморозил российские активы на сумму более 58 миллиардов долларов. Сумма, которая требуется на восстановление Украины, по данным Всемирного Банка и Евросоюза, составляет порядка 411 миллиардов.

Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд в ходе на брифинга в Брюсселе заявил о наличии у ЕС юридического заключения о том, что российские активы можно использовать для восстановления Украины.

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