Описаны последствия перекрытия нефтепровода «Дружба»

Если в Европе примут решение о перекрытии российского нефтепровода «Дружба», который на данный момент единственный продолжает прокачку в Германию и Польшу, ни Россия, ни европейские страны не ощутят серьезных потерь, поскольку обе стороны уже успели перестроиться под новые форматы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

«Решение очевидно политическое, так как все же "Дружба" остается по факту единственным трубопроводом, продолжающим прокачку в Германию и Польшу, — заметил Маслов. — Принять такое решение вполне возможно, так как в целом ЕС вполне успешно справляется с недостатком энергоресурсов, закупая их у третьих стран».

Аналитик напомнил, что мощность «Дружбы» составляет 66,5 миллиона тонн в год, что является крайне серьезной величиной. Вместе с тем, по мнению Маслова, последствия от остановки нефтепровода вряд ли будут критичными и для России, которая рекордными темпами наращивает экспорт в Индию и Китай.

«Уже оттуда нефть перепродают в Европу через серые схемы, — уточнил Маслов. — Для стран ЕС в целом это может оказать дополнительное давление на энергосистему, однако в преддверии лета оно будет куда менее существенным, а к зиме Европа может придумать новые варианты для решения энергокризиса».