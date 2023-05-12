Названы последствия отказа от нефти РФ для Германии и Польши
Полный отказ от российской нефти для Германии и Польши означает убытки для ее импортеров и высокие темпы инфляции в этих странах. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
По ее словам, полный отказ от нефти из РФ для ФРГ и Польши «будет означать убытки импортеров российского топлива в этих странах, что уже происходит, и сохранение высоких темпов инфляции». В связи с этим Мильчакова уверена, что, принимая такие решения, Евросоюз «каждый раз вводит санкции фактически против европейского бизнеса».
При этом она уверена, что полный отказ от поставок нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу не окажет никакого влияния на экономику России.