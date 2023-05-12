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В России вывели из-под ограничений на вывоз 200 видов иностранных товаров

В Минэкономразвития России сообщили, что Кабмин вывел из-под ограничений на вывоз из страны около 200 видов товаров иностранного производства. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

В России вывели из-под ограничений на вывоз 200 видов иностранных товаров
© ТК «Звезда»

«Из-под действия ограничений на вывоз исключено в совокупности более 200 позиций: товары бытового назначения, отдельные виды продукции медицинского назначения, телекоммуникационного оборудования, электрических машин и механических устройств», - говорится в сообщении.

Ограничения были введены в марте 2022 года, чтобы не допустить вывоза из РФ иностранной продукции, имеющей большое значение для «бесперебойного функционирования ключевых отраслей экономики».

Снятие же этих ограничений повлияет в том числе и на порядок вывоза российской продукции. Теперь экспортерам не нужно будет получать сертификаты, подтверждающие, что товар был произведен на территории России.

Ранее CNN сообщил, что США могут частично снять санкции с Москвы, чтобы вернуть домой заключенных Эвана Гершковича и Пола Уилана.

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