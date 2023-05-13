$77.20+1.3284.25+1.36

G7: мировая экономика устояла перед пандемией и конфликтом на Украине

Мировая экономика продемонстрировала устойчивость к таким кризисам, как пандемия и ситуация вокруг Украины, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление, принятое по итогам состоявшейся в японском городе Ниигата встречи министров финансов и глав центробанков стран Группы семи (G7).

G7: мировая экономика устояла перед пандемией и конфликтом на Украине
© Shutterstock

"Мировая экономика продемонстрировала устойчивость к многочисленным потрясениям", — говорится в документе.

В заявлении в качестве примеров были перечислены пандемия, а также ситуация вокруг Украины и вызванный ими рост инфляции в мире. В документе также говорится, что правительства стран должны сохранять бдительность и оставаться гибкими в макроэкономической политике в условиях повышенной неопределенности относительно перспектив мировой экономики.

Агентство отметило, что в документе не упоминается проблема с повышением потолка госдолга в Соединенных Штатах и возможность дефолта в этой стране. 12 мая издание Politico сообщало, что все страны ЕС поддержали ужесточение энергетических санкций против России.

Предварительный вариант нового пакета ограничений, предложенного Еврокомиссией, запрещает судам, тайно перевозящим энергоносители из России, заходить в порты ЕС. По данным Politico, против не высказались даже те страны, которые "получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти".

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий