G7: мировая экономика устояла перед пандемией и конфликтом на Украине

Мировая экономика продемонстрировала устойчивость к таким кризисам, как пандемия и ситуация вокруг Украины, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление, принятое по итогам состоявшейся в японском городе Ниигата встречи министров финансов и глав центробанков стран Группы семи (G7).

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"Мировая экономика продемонстрировала устойчивость к многочисленным потрясениям", — говорится в документе.

В заявлении в качестве примеров были перечислены пандемия, а также ситуация вокруг Украины и вызванный ими рост инфляции в мире. В документе также говорится, что правительства стран должны сохранять бдительность и оставаться гибкими в макроэкономической политике в условиях повышенной неопределенности относительно перспектив мировой экономики.

Агентство отметило, что в документе не упоминается проблема с повышением потолка госдолга в Соединенных Штатах и возможность дефолта в этой стране. 12 мая издание Politico сообщало, что все страны ЕС поддержали ужесточение энергетических санкций против России.