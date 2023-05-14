Экономист развеял миф о мировом отказе от доллара

«Спрос на валюту всегда обуславливается двумя мотивами. Первый — транзакционный, второй — спекулятивный или инвестиционный. С точки зрения инвестиционного потенциала, у доллара ничего не изменилось в результате санкций [введенных против РФ]. С точки зрения транзакционного спроса, произошло небольшое снижение. Связано оно с тем, что Россия и ее торговые партнеры стали отказываться от доллара. Но американская валюта по-прежнему является основной мировой. В качестве аргументов я приведу такой показатель, как положительное сальдо (превышение поступлений над расходами — прим. URA.RU) по счету движения капиталов в США. Это просто триллионы долларов. Огромное число валюты как шло, как инвестировалось в экономику США, так и продолжает это делать. Если эта тенденция изменится, это будет для экономики что-то сравнимое с остановкой Гольфстрима (теплое морское течение в Атлантическом океане — прим. URA.RU). Это почувствуют все. Как только движение капитала в США остановится, будет колоссальный мировой экономический кризис», — объяснил Юрий Ичкитидзе.