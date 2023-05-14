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Экономист Ичкитидзе развеял миф о мировом отказе от доллара

Уход доллара из мировой системы приведет к масштабному экономическому кризису, поэтому состояние национальной валюты США на рынке стабильно. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель департамента финансов НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Юрий Ичкитидзе.

Экономист развеял миф о мировом отказе от доллара
© ТАСС

«Спрос на валюту всегда обуславливается двумя мотивами. Первый — транзакционный, второй — спекулятивный или инвестиционный. С точки зрения инвестиционного потенциала, у доллара ничего не изменилось в результате санкций [введенных против РФ]. С точки зрения транзакционного спроса, произошло небольшое снижение. Связано оно с тем, что Россия и ее торговые партнеры стали отказываться от доллара. Но американская валюта по-прежнему является основной мировой. В качестве аргументов я приведу такой показатель, как положительное сальдо (превышение поступлений над расходами — прим. URA.RU) по счету движения капиталов в США. Это просто триллионы долларов. Огромное число валюты как шло, как инвестировалось в экономику США, так и продолжает это делать. Если эта тенденция изменится, это будет для экономики что-то сравнимое с остановкой Гольфстрима (теплое морское течение в Атлантическом океане — прим. URA.RU). Это почувствуют все. Как только движение капитала в США остановится, будет колоссальный мировой экономический кризис», — объяснил Юрий Ичкитидзе.

Собеседник агентства подчеркнул, что Штаты сами создали такую систему, которая позволяет удерживать доллар на мировом рынке.

«США находятся в уникальной экономической системе, в принципе они ее и создали, поэтому они и поставили себя в центр ее. Движение капиталов Америки продолжается, и пока изменений я не вижу», — добавил Ичкитидзе.

Ранее американский инвестор, экс-ведущий Fox News Клейтон Моррис заявил, что за год доля доллара снижалась в десять раз быстрее, чем за последние десятилетия. По его мнению, это связано с мировой обстановкой. Она вынуждает использовать для торговли другие валюты.

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