$77.20+1.3284.25+1.36

В ДТЭК заявили о возможном отключении электроэнергии на Украине зимой

Предстоящей зимой все еще возможны отключения электроэнергии на Украине из-за нехватки мощностей и прочности инфраструктуры. Такое развитие событий не исключил директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук. Об этом он сказал в эфире телеканала «Рада».

В ДТЭК заявили о возможном отключении электроэнергии на Украине зимой
© Lenta.ru

Кроме того, вероятны проблемы с подачей электроэнергии из-за дефицита импорта. При этом директор холдинга указал, что сегодня в стране есть возможность перекрыть условный дефицит импортом. Сухарук подметил, что к веерным отключениям в летнем периоде Украина не дойдет, однако предстоящей зимой возможны сложности.

Ранее директор энергохолдинга ДТЭК заявил, что на территории Украины повреждено 75 процентов тепловой генерации. Сухарук добавил, что для восстановления всего этого стране необходимо около 150 миллионов долларов. Он объяснил, что компании надо отремонтировать девять энергоблоков мощностью полтора гигаватта и восстановить 12 тысяч километров линий электропередачи.

Прошлой зимой на Украине периодически применялись экстренные и стабилизационные отключения электроэнергии из-за повреждений на различных объектах инфраструктуры.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий