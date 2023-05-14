Потребительский спрос в России начал восстанавливаться

После провала в прошлом году потребительский спрос наконец оживает, говорят ретейлеры и эксперты. Люди начинают активнее тратить, покупая то, на чем в 2022 году старались экономить. В минэкономразвития надеются на рост экономики по итогам года. Впрочем, пока радоваться рано: потребители все еще откладывают крупные покупки, а доля расходов на продукты в обороте розничной торговли растет, составляя почти половину.

По данным Росстата, в сравнении с четвертым кварталом прошлого года наблюдается явный рост оборота розничной торговли: в последние три месяца прошлого года он вырос на 0,1%, а в первом квартале этого года - уже на 2,4%. При этом рост был обеспечен в большей степени увеличением потребления непродовольственных товаров, которые прибавили 4,7% в сравнении с концом прошлого года. Правда, их оборот остается ниже уровней января-февраля 202 года, обращают внимание в Центре экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка.

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Россияне все еще склонны откладывать более дорогостоящие покупки на потом, фокусируясь в первую очередь на продуктах первой необходимости

С начала 2023 года ретейлеры фиксируют небольшое оживление потребительского спроса в первую очередь в сегменте повседневных товаров отчасти потому, что на 8 Марта и перед майскими россияне закупились больше обычного, рассказал "РГ" председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Среди непродовольственных категорий догоняет показатели прошлого года спрос на бытовую технику: по итогам апреля фиксируется позитивная динамика в продажах бытовой техники по отношению к прошлому году. Россияне по-прежнему проявляют интерес к флагманским смартфонам, товарам для умного дома и встраиваемой технике. Также ретейлеры отмечают рост спроса на игровые приставки. При этом денег у россиян больше не стало: реально располагаемые доходы населения в первом квартале практически не изменились. Основным драйвером роста спроса выступали растущие потребительские настроения - доля доходов, направляемых на потребление, увеличилась по сравнению с прошлым годом, отмечают в ЦЭП.

Иными словами, при сохранении примерно тех же доходов потребители стали меньше экономить и больше тратить. И возможности домохозяйств по дальнейшему росту потребления за счет снижения сберегательного поведения не исчерпаны, считают аналитики Газпромбанка.

Рост "потребительского оптимизма" на четыре процентных пункта по итогам первого квартала 2023 года фиксируют и в аналитической компании NielsenIQ, что позволяет сделать осторожные прогнозы относительно восстановления спроса на рынке товаров повседневного спроса, говорит директор по аналитике и консалтингу компании Марина Волкова. Уже к февралю 2023 года спрос практически стабилизировался, а инфляция замедлилась. В марте наблюдалось резкое снижение продаж. Но это было обусловлено высокой базой прошлого года: тогда россияне сметали с полок стиральные порошки, средства гигиены, покупали "про запас" технику, гаджеты и многое другое. При отсутствии новых потрясений уже с апрельской статистики мы увидим дальнейшее восстановление рынка, считает Волкова.

Тем не менее, по мнению Игоря Караваева, пока говорить о явной позитивной динамике на потребрынке рано. Тренд на экономию сохраняется. А это означает, что потребители все еще склонны откладывать более дорогостоящие покупки на потом, фокусируясь в первую очередь на продуктах первой необходимости. "Ключевым драйвером для покупки остается стоимость товара, поэтому для увеличения спроса как в продовольственном, так и непродовольственном сегменте, ретейлеры активно используют промо и расширяют ассортимент за счет товаров более бюджетной ценовой категории и собственных торговых марок (СТМ)", - отмечает он.

При этом, по данным Росстата, в первом квартале (в сравнении с тем же периодом прошлого года) в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов (включая напитки и табачные изделия) увеличился - если в марте прошлого года это было 47,5%, то в марте 2023 года доля еды составляла уже 49,5%. Тогда как доля непродовольственных товаров снизилась с 52,5% до 50,5%.

Рост потребительского спроса может стать драйвером экономики