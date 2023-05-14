Израиль намерен поставлять газ в Европу через Кипр

Израиль работает над реализацией проекта трубопровода для поставок газа в Европу через Кипр, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на открытии заседания правительства.

«Союз, который мы построили несколько лет назад, несет очень важные перспективы, в первую очередь для позиции Израиля как энергетической державы», – цитирует премьер-министра РИА Новости.

Как пояснил Нетаньяху, введение в эксплуатацию газопровода, поставляющего израильский газ в Европу, выведет экономику Израиля на новый уровень и укрепит позиции страны как международного поставщика энергии. Политик уточнил, что завода по сжижению газа будет построен на Кипре.