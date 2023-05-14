Израиль намерен поставлять газ в Европу через Кипр
Израиль работает над реализацией проекта трубопровода для поставок газа в Европу через Кипр, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на открытии заседания правительства.
«Союз, который мы построили несколько лет назад, несет очень важные перспективы, в первую очередь для позиции Израиля как энергетической державы», – цитирует премьер-министра РИА Новости.
Как пояснил Нетаньяху, введение в эксплуатацию газопровода, поставляющего израильский газ в Европу, выведет экономику Израиля на новый уровень и укрепит позиции страны как международного поставщика энергии. Политик уточнил, что завода по сжижению газа будет построен на Кипре.
В январе 2020 года Греция, Кипр и Израиль подписали соглашение о строительстве Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed). Согласно плану, трубопровод соединит газовые месторождения «Левиафан» (Израиль) и «Афродита» (Кипр) в Восточном Средиземноморье с Европой.