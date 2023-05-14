$77.20+1.3284.25+1.36

Израиль намерен поставлять газ в Европу через Кипр

Израиль работает над реализацией проекта трубопровода для поставок газа в Европу через Кипр, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на открытии заседания правительства.

Израиль намерен поставлять газ в Европу через Кипр
© globallookpress.com

«Союз, который мы построили несколько лет назад, несет очень важные перспективы, в первую очередь для позиции Израиля как энергетической державы», – цитирует премьер-министра РИА Новости.

Как пояснил Нетаньяху, введение в эксплуатацию газопровода, поставляющего израильский газ в Европу, выведет экономику Израиля на новый уровень и укрепит позиции страны как международного поставщика энергии. Политик уточнил, что завода по сжижению газа будет построен на Кипре.

Мировые цены на газ оказались удобными для Европы

В январе 2020 года Греция, Кипр и Израиль подписали соглашение о строительстве Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed). Согласно плану, трубопровод соединит газовые месторождения «Левиафан» (Израиль) и «Афродита» (Кипр) в Восточном Средиземноморье с Европой.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий