$77.20+1.3284.25+1.36

В США резко вырос спрос на авиатопливо

В США на 25% вырос еженедельный спрос на авиатопливо, сообщают аналитики Bloomberg. Отмечается, что показатель стал рекордным за всю историю наблюдений из-за минимальных значений в начале 2023 года. Эксперты агентства добавили, что данный уровень спроса усиливает неопределенность по прогнозам на летний период, когда начинается сезон отпусков.

В США резко вырос спрос на авиатопливо
© globallookpress.com

Согласно данным Управления энергетической информации (EIA), в США показатели спроса на нефтепродукты становятся все более волатильными. В агентстве добавили, что тенденция осложняет работу трейдеров на нефтяном рынке.

Ранее стало известно, что Евросоюз и страны G7 намерены ввести запрет на импорт газа из России по направлениям, где ранее поставки были сокращены. Предполагается, что решение будет принято по итогам саммита G7 в Японии 19–21 мая. Ограничения затронут поставки российского топлива в такие страны как Германия и Польша.

Их цель — «убедиться, что партнеры не изменят свое мнение в гипотетическом будущем». В проекте резолюции по итогам саммита отмечается, что страны G7 и дальше будут сокращать использование российских энергоносителей, в том числе предотвращая «повторное открытие путей, ранее закрытых в результате использования энергии Россией в качестве оружия».

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий