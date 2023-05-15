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Кудрин предупредил, что в России есть риски несбалансированной бюджетной политики

Экс-глава Минфина и Счетной палаты Алексей Кудрин вместе с соавторами представил статью "Оценка влияния бюджетных правил на цикличность государственных расходов", из которой следует, что в России есть риски недостаточно сбалансированной бюджетной политики. Об этом сообщает РБК.

Кудрин предупредил об уязвимости бюджетного правила в России
© РИА Новости

Экономисты рассчитали, как изменились непроцентные расходы бюджета в реальном выражении в сравнении с реальной динамикой ВВП после введения бюджетного правила. Исследование проводилось на основе выборки из 49 стран.

По данным экспертов, Россия вместе с США, Канадой, Японией, Францией и Норвегией, попала в число стран, в которых после начала применения бюджетных правил рост расходов превысил темпы роста экономики.

Применение бюджетных правил не гарантирует странам стабилизацию бюджетных расходов и неувеличение долговой нагрузки, резюмировали авторы статьи.

Ранее ЦБ РФ спрогнозировал рост ВВП на 4,2% во втором квартале этого года. При этом в первом квартале спад показателя составил 2,3%.

Между тем инфляция текущего квартала составит 3,6%, считают аналитики Банка России. До конца 2023 года она будет медленно нарастать до 4,5–6,5% в IV квартале, а в 2024 году стабилизируется.

Регулятор также прогнозирует, что основная часть адаптационных процессов российской экономики завершится в 2025 году.

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