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ЕК улучшила прогнозы по ВВП РФ

Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз по ВВП России в 2023 году. Об этом свидетельствует весенний прогноз ЕК, передает РИА Новости.

Еврокомиссия улучшила прогнозы по ВВП России
© ТАСС

Уточняется, что Еврокомиссия ожидает снижения на 0,9% против 3,2%, которые прогнозировались осенью 2022 года.

Кроме того, ЕК улучшила прогноз по росту ВВП страны на 2024 год до 1,3% с ожидавшихся ранее 0,9%.

Ранее Центробанк РФ опубликовал доклад о денежно-кредитной политике ЦБ, в котором был описан сценарий восстановления экономики России. Согласно документу, во втором квартале 2023 года регулятор ждет роста экономики России на 4,2%. По данным ЦБ, более высокий уровень потребительской и инвестактивности в январе – марте 2023 года и низкий уровень безработицы позволяют улучшить прогноз темпов прироста ВВП в 2023 году до 0,5-2,0%.

До этого МВФ заявлял, что российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем ожидалось.

7 мая сообщалось, что Россия по результатам прошлого года вернулась в десятку крупнейших экономик мира и это произошло впервые за восемь лет.

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