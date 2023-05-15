В Совфеде предложили переходить на расчеты в валютах стран БРИКС

Представители бизнеса могли бы заключать международные контракты и производить платежи в национальных валютах стран БРИКС, чтобы в перспективе полностью отказаться от доллара и не становиться заложниками американских санкций. Такое мнение выразил в понедельник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Отказ от доллара и переход к торговле в национальных валютах - стратегическая задача. Очень важно, чтобы помощь государствам в переходе на национальные валюты оказывали и представители бизнеса, которые непосредственно заключают контракты и осуществляют платежи. Для этого необходимо включать в международные контракты мультивалютные оговорки без привязки к валютам недружественных стран, а использовать, скажем, корзину валют стран БРИКС", - написал сенатор в своем блоге на сайте СФ.

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Он убежден, что господство США и других недружественных стран в международных делах "обеспечивается преимущественно за счет использования доллара в мировой финансовой системе".

"Зависимость от доллара - это фактор, который западники используют для оказания политического, экономического, правового давления и шантажа на развивающиеся страны, в том числе при проведении голосований в международных организациях. <...> В последние годы факт использования в международных сделках доллара США, равно как проведение расчетов через американские банки, стали толковаться как достаточное основание для автоматического распространения на участников таких сделок юрисдикции США с возможностью применять против неугодных лиц различные санкции: от штрафов до тюремного заключения", - отметил Косачев.

Кроме того, с учетом обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации он предложил подумать на тем, чтобы в отраслевом законодательстве была предусмотрена "легальная классификация юрисдикций на конструктивно настроенные, нейтральные и недружественные, каждой из которой соответствовал бы определенный правовой режим ведения внешнеэкономической деятельности: национальный режим, режим наибольшего благоприятствования и режим дискриминации соответственно".

Вице-спикер Совфеда считает, что санкции, принимаемые отдельно взятыми государствами, будут и дальше применяться вне зависимости от положений Устава ООН. В связи с этим, полагает парламентарий, "должны быть признаны неправомерными и нелегитимными, более того, считаться актом агрессии по международному праву экстерриториальные санкции и вторичные санкции". Косачев уточнил, что имеются в виду те случаи, когда санкции вводятся в целях воспрепятствования межгосударственным отношениям третьих стран. "Для такой квалификации есть все юридические основания, так как тотальные экономические санкции с экстерриториальным эффектом имеют все признаки агрессии", - уверен политик.

По его мнению, все вышеперечисленные аспекты могли бы быть учтены при разработке двух документов - Стратегии развития внешнеэкономической деятельности России, а также комплексного федерального закона "О внешнеэкономической деятельности РФ". Косачев убежден, что необходимость принятия такого закона давно назрела.