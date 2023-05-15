Байдена спросили о переговорах с республиканцами по предотвращению дефолта

Президент США Джо Байден заявил, что переговоры с республиканцами по предотвращению дефолта пока ни к чему не привели. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно пресс-службе американского президента, на вопрос журналистов о том, есть ли прогресс в переговорах по предотвращению дефолта, Байден ответил отрицательно. При этом никаких дополнительных подробностей глава Белого дома озвучивать не стал.

Напомним, что в январе 2023 года США превысили установленный законом потолок госдолга в 31,4 триллиона долларов. Это заставило Минфин США задействовать чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций.