$79.10+1.9086.09+1.84

Небензя предсказал рост внешнего долга Украины выше 100% ВВП

Украинский внешний долг уже перешел за отметку в 89% ВВП государства, к концу года показатель превысит 100%, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на Совбезе ООН.

Небензя предсказал рост внешнего долга Украины выше 100% ВВП
© ТАСС

Западное сообщество заявляет о солидарности с киевскими властями и о готовности оказывать им поддержку «до конца», но эта «поддержка» ведет Украину к «этому самому концу», заявил Небензя, передает ТАСС.

Внешний долг страны в 2022 году вырос до рекордного показателя в 132 млрд долларов, или 89% ВВП, согласно прогнозам, в конце 2023 года он превысит 100%, добавил постпред.

Выделяемые киевскому режиму МВФ, Евросоюзом и США колоссальные средства «вгоняют эту страну в долговую яму», выказанная солидарность «не бесплатна», и возвращать долги придется простым украинцам, сказал он.

Распределять направленные украинской стороне деньги будет американская финансовая компания Black Rock, с которой власти страны заключили соглашение о работе «Фонда развития Украины».

Прикрываясь привлечением частных инвестиций для масштабных проектов в ключевых отраслях экономики, стороны фактически проводят передачу государственного суверенитета под внешнее корпоративное управление крупнейшего в мире инвестиционного фонда со штаб-квартирой в Нью-Йорке, заключил Небензя.

В январе украинский Минфин опубликовал отчет, согласно которому стране в 2023 году нужно выплатить 17,9 млрд долларов (658,4 млрд гривен) государственных долгов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий