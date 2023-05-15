Украинский внешний долг уже перешел за отметку в 89% ВВП государства, к концу года показатель превысит 100%, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на Совбезе ООН.

Западное сообщество заявляет о солидарности с киевскими властями и о готовности оказывать им поддержку «до конца», но эта «поддержка» ведет Украину к «этому самому концу», заявил Небензя, передает ТАСС.

Внешний долг страны в 2022 году вырос до рекордного показателя в 132 млрд долларов, или 89% ВВП, согласно прогнозам, в конце 2023 года он превысит 100%, добавил постпред.

Выделяемые киевскому режиму МВФ, Евросоюзом и США колоссальные средства «вгоняют эту страну в долговую яму», выказанная солидарность «не бесплатна», и возвращать долги придется простым украинцам, сказал он.

Распределять направленные украинской стороне деньги будет американская финансовая компания Black Rock, с которой власти страны заключили соглашение о работе «Фонда развития Украины».

Прикрываясь привлечением частных инвестиций для масштабных проектов в ключевых отраслях экономики, стороны фактически проводят передачу государственного суверенитета под внешнее корпоративное управление крупнейшего в мире инвестиционного фонда со штаб-квартирой в Нью-Йорке, заключил Небензя.