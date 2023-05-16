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Глава Минфина США предупредила о скором дефолте

Глава Министерства финансов Соединенных Штатов обратилась с письмом к лидерам Конгресса, сообщает РИА Новости.

Глава Минфина США предупредила о скором дефолте
© ТАСС

Она подтвердила оценочную дату дефолта 1 июня. Министр призвала безотлагательно повысить потолок государственного долга.

«Министерство финансов, вероятнее всего, к началу июня, и потенциально уже 1 июня, больше не сможет отвечать по всем правительственным обязательствам», — сказано в документе в адрес парламентариев.

Йеллен призывает американских народных избранников защитить кредитоспособность страны, незамедлительно повысив потолок госдолга.

В январе текущего года Минфин уведомил Конгресс о начале применения соответствующих мер на фоне расчетного достижения потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Администрация президента Джо Байдена требует от Конгресса поднять потолок без условий, тогда как Палата представителей под контролем оппозиции требует увязать это с урезанием бюджетных расходов.

Ранее Йеллен предупреждала, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.

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