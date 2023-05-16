Еще одна страна захотела отказаться от доллара

В настоящее время ряд стран Латинской Америки ведут работу над отказом от доллара во внешней торговле. Так, в апреле Аргентина на фоне проблемы с поддержанием резервов Центробанка заявила о переходе к оплате импорта из Китая в юанях. До этого Бразилия и КНР объявили о создании клиринговой палаты, которая обеспечит расчеты без использования американского доллара, а также кредитование в национальных валютах. Это облегчит и удешевит транзакции, а также избавит от долларовой зависимости в двусторонних отношениях.