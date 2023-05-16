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Еще одна страна захотела отказаться от доллара

Венесуэльский лидер Николас Мадуро сообщил, что страна будет идти по пути отказа от американского доллара, сообщает РИА Новости.

Еще одна страна захотела отказаться от доллара
© ТАСС

По его словам, дедолларизация — путь новой экономики свободы, где валюты не используются для наказания правительств и введения санкций.

В настоящее время ряд стран Латинской Америки ведут работу над отказом от доллара во внешней торговле. Так, в апреле Аргентина на фоне проблемы с поддержанием резервов Центробанка заявила о переходе к оплате импорта из Китая в юанях. До этого Бразилия и КНР объявили о создании клиринговой палаты, которая обеспечит расчеты без использования американского доллара, а также кредитование в национальных валютах. Это облегчит и удешевит транзакции, а также избавит от долларовой зависимости в двусторонних отношениях.

На днях власти Бразилии сообщили, что ЦБ рассмотрит возможность использования юаня в торговле с Пекином.

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